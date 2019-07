De la mousse et des cellules souches en route pour l'ISS

© NASA/Dominic Hart

Des cellules en orbite

Entre mousse et microbes

Source : TechCrunch, NASA

Ainsi, trois des expérimentations prévues prochainement concernent des cellules organiques, dont des. Une autre porte le nom de, un nom suffisamment évocateur. D'autres, enfin, consistent à apporter du nouveau matériel expérimental à bord de l'L'a besoin d'être approvisionnée régulièrement en nourriture et en pièces détachées. Les voyages commerciaux s'en chargent. Mais le 18CRS (pour) de SpaceX apporte également un matériel nécessaire à des. Lancé le 21 juillet, ce CRS y déposera, entre autres, deset de laUne expérience concerne ainsi directement les cellules souches. Elle consistera à observer leur comportement et leur croissance dans des cultures en trois dimensions, sous l'effet de la(autrement dit, dans un milieu à la pesanteur fortement réduite). L'enjeu :des personnes envoyées pour de longues missions dans l'espace. Mais aussi, notamment laet certaines scléroses.Toujours dans le secteur des cellules, une seconde expérimentation doit tester la. Là aussi, il s'agira de mettre au point des traitements en cas d'os cassés dans l'espace. Heureusement, ces cas sont très rares.Enfin, une troisième expérimentation concernedans l'espace. Si cette technologie est déjà bien engagée sur Terre, une hypothèse veut que de telles impressions seraient plus faciles dans l'espace.Côté mousse, l'expériencedoit étudier la croissance de tels organismes dans un environnement en microgravité. Si l'on sait que la mousse croît plus rapidement en situation d'hypergravité, va-t-elle, à l'inverse, prospérer plus lentement en cas de microgravité ?va ainsi comparer l'évolution de la mousse de l'ISS avec celle d'autres, testées sur Terre.Ajoutons que le 18CRS doit aussi apporter d'autres expériences. Une expérimentation baptiséedoit ainsi permettre de tester le potentiel de trois microbes dans le secteur du. Cette méthode devrait aider les explorateurs à, et même sur Mars.L'profitera aussi de l'occasion fournie par le 18CRS pour ajouter un nouvel élément à son installation : un IDA-3. Les IDA sont des pièces d'amarrage : elles comprennent des éléments utiles aux départs et aux arrivées sur la station.