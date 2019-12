"Un billet pour la Lune ? - Ça fera 1,6 milliard de dollars", répond la NASA

Négociations avec Boeing

Entre 20 et 30 milliards supplémentaires

Source : CNN

L'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine a donné lundi 9 décembre une estimation du prix de chaque lancement : 800 millions de dollars par fusée pour une commande groupée, et 1,6 milliard de dollars pour une seule fusée. Un prix bien au-dessus de ceux de la concurrence.Jim Bridenstine souligne qu'il ne s'agit là que d'une estimation, et que la NASA «». Malgré le prix élevé annoncé, l'agence spatiale cherche à rassurer : le mois dernier, un courrier rendu public suggérait que le coût du SLS pouvait atteindre les deux milliards de dollars.Quoi qu'il en soit, le projet reste controversé. Le Congrès américain s'est déjà prononcé sur la mission , et le président Donald Trump a déclaré que la NASA devait se concentrer davantage sur Mars plutôt que sur la Lune.Les détracteurs pointent du doigt les prix pratiqués par les fusées commerciales. En comparaison du SLS, la fusée Falcon Heavy de Space X aurait un prix situé autour de 90 millions de dollars par lancement, avec une capacité d'emport légèrement inférieure à celle du SLS. Le prix de la fusée Delta IV d'United Launch Alliance (ULA) avoisinerait pour sa part les 300 millions de dollars.Pour défendre son projet, la NASA met en avant le potentiel de son SLS, qui serait a priori en mesure de fournir une poussée 20 % plus importante que la fusée Saturn V, qui a propulsé les missions Apollo il y a un demi-siècle. Selon l'agence, les concurrents commerciaux ne seraient pas aussi puissants que le SLS, et à l'heure actuelle, leurs fusées ne seraient pas en mesure de transporter des êtres humains. De son côté le SLS serait capable, seul, d'emmener la capsule habitable Orion , et de grandes quantités de matériel jusqu'à la Lune.Le programme Artemis a déjà demandé des sommes conséquentes pour son développement, et Jim Bridenstine a précédemment annoncé que la NASA aurait besoin de 20 à 30 milliards de dollars sur cinq ans, en plus de son budget annuel, pour la poursuite du projet. Pour trouver de tels fonds, l'agence cherche déjà à s'allier à des entreprises privées