Emmy Awards 2019 : cette année, même la NASA a gagné des prix !

La collaboration NASA - SpaceX récompensée

Game of Thrones fait une razzia

Source : NASA

La grande soirée des Emmy Awards 2019 se déroulera dimanche prochain au Microsoft Theatre de Los Angeles (États-Unis). Mais en attendant, la cérémonie a déjà révélé ses premiers lauréats le week-end dernier, avec le palmarès des Creative Arts Emmy Awards.Et parmi les nombreux lauréats, on retrouve un acteur peu habitué à ces lumières : la NASA. L'Agence spatiale américaine a en effet reçu deux trophées : celui du « programme interactif » et celui du « programme interactif original exceptionnel ».Le premier récompense la couverture multimédia de « Demonstration Mission 1 », la première mission test effectuée par Crew Dragon , vaisseau spatial conçu par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. L'engin ne comportait aucun humain à bord, lors de ce voyage réalisé le 2 mars 2019. Mais à terme, son but est précisément de transporter des astronautes, jusqu'à la Station spatiale internationale, à laquelle il s'est amarré durant cette mission. L'événement a été largement relayé sur plusieurs réseaux sociaux, à la fois par la NASA et SpaceX, ce qui leur a permis de remporter ce prix.Le deuxième Emmy Award vient saluer le relais sur différents médias (Web, réseaux sociaux, télévision...) de la mission InSight . Cette dernière a vu l'atterrissage sur Mars de deux sondes le 26 novembre 2018, après plus de six mois de voyage.Du côté des autres gagnants des Creative Arts Emmy Awards 2019, on retrouve certains noms bien plus attendus. Ainsi, la série, qui cumulait pas moins de 32 nominations, repart avec 10 récompenses, dont le meilleur casting pour une série dramatique ou le meilleur design de générique (oui, ce prix existe). Autre grand vainqueur de ces soirées :(par Amazon) a raflé six trophées.Enfin, on peut noter que la série originale Netflix Love, Death & Robots s'est vu remettre le prix de la meilleure série d'animation en programme court.