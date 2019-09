La mission ICON de la NASA, au sol depuis deux ans, s'apprête enfin à décoller

NASA

Laa prévu un lancement depuis Cap Canaveral le 10 octobre.À l'origine, laa été pensée pour un lancement à la fin de l'année 2017, et depuis l'atoll de Kwajalein, dans le Pacifique. Mais dans un premier temps, ce lancement a été repoussé à juin 2018, après que l'équipe de la NASA a observé des. Cette dernière, baptisée, peut être observée sur la photo en tête d'article, attachée sous un avion L-1011 modifié. Des données « non-nominales » ont donc amené les équipes à ramener l'appareil en Californie.Le lancement a ensuite été reprogrammé à novembre 2018, déplaçant le lancement de la fusée à Cap Canaveral, étant donné son accès plus simple. Mais, alors que l'essai de lancement est prévu pour le 7 novembre, les ingénieurs détectent une nouvelle fois des données non-nominales provenant de la fusée, et annulent le lancement.Aucun détail n'a été communiqué au sujet de ces anomalies, ni par la NASA, ni par le constructeur de la fusée, la société Northrop Grumman, se contentant de signaler que «». Plus récemment, un communiqué a dit que «», sans préciser à quelle partie de l'appareil ces capteurs sont associés. Aujourd'hui, la NASA déclare : «».La dernière étape est déjà terminée :, la fusée étant de nouveau attachée sur son L-1011, cela afin de «» d'après les dires de la NASA. Ces vols n'ont pas révélé de nouveaux défauts. La mission est finalement prête à décoller.L'objectif de la fusée est de mettre en orbite(pour Ionospheric Connection Explorer), un satellite de 288 kilos. Il doit observer les interactions (et notamment les vagues de plasma) qui se produisent entre l'espace et la partie supérieure de l'atmosphère terrestre. La promesse est d'aider les scientifiques àsusceptibles de perturber les transmissions radio et la navigation.La mission ICON doit être le 44e lancement d'une fusée Pégase avec la livraison d'un satellite pour objectif, et le 34e lancement dans la configuration d'un Pégase XL. Ce sera également le 7e lancement d'une fusée Pégase depuis Cap Canaveral, le dernier en date remontant à décembre 2016. Pour Northrop Grumman, c'est cependant une finalité : la société n'a plus de tel lancement dans son carnet de commande après la mission ICON.