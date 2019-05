William Shatner (Star Trek) nous raconte en vidéo comment la NASA va retourner sur la Lune

We Are Going

Lire aussi :

Objectifs Lune 2024 et Mars 2033 : la NASA consolide un ambitieux plan de conquête spatiale



Alors que la mission historique Apollo 11 s'apprête à souffler ses 50 bougies en juillet prochain, la NASA nourrit d'ambitieux plans pour retourner sur la Lune.Si cette future mission fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois, c'est cette fois-ci une voix célèbre et largement connue par les amoureux de science-fiction qui nous explique comment la NASA compte renvoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2024, notamment à l'aide de la fusée SLS et sa capsule Orion , ou encore avec le portail en orbite lunaire LOP-G (Lunar Orbital Platform-Gateway).La NASA pourra également compter sur l'aide de Blue Origin, la société de Jeff Bezos a en effet présenté il y a quelques jours son prototype d'alunnisseur nommé Blue Moon , un engin qui sera en mesure d'accueillir jusqu'à 4 rovers, un véhicule tout terrain, ou encore des modules et autres structures susceptibles d'être utilisés pour l'installation d'une base lunaire.Intitulée « We Are Going », cette vidéo fait suite à la récente demande de budget de la NASA pour financer la mission Artemis , celle-là même qui devrait voir pour la première fois une femme fouler la surface de notre satellite naturel.William Shatner conclut la vidéo avec ces mots :