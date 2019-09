Des ingénieurs de la Silicon Valley veulent "accélérer la colonisation de la Lune"

Une colonisation pacifique

La Lune pour quelques milliards

Pourtant, l'organisation, qui regroupe des personnes liées à la NASA et à la Silicon Valley, entend ne dépendre d'aucun pays : elle compte sur l'effort collaboratif.C'est ce que doit suggérer le nom de ce nouvel acteur : «», souligne Chelsea Robinson, cheffe des opérations d'. «».Jessy Kate Schingler, ingénieure logiciel qui a aidé à la formation de l'Open Lunar, poursuit : «».Reste la question des moyens. L'Open Lunar Foundation a été créée il y a quelques années, à un moment où ses fondateurs, tous amis dans la Silicon Valley, ont compris que, selon eux, une expédition de colonisation sur la Lune ne demanderait « que » 2 à 3 milliards de dollars.Pour Steve Jurvetson, un investisseur en capital-risque qui a fourni l'argent nécessaire au lancement de l'Open Lunar (et qui a également investi dans SpaceX), «». Actuellement, la fondation a rapporté, et souhaite commencer par des missions plus «», comme le lancement de sondes ou de systèmes robotiques sur la Lune.Techniciens et astronautes semblent aussi intéressés par le projet. L'Open Lunar Foundation compte l'astronaute Chris Hadfield, qui a déjà été sur l'ISS , parmi ses membres. On y trouve également les deux co-fondateurs du fabricant de satellites Planet Labs, Will Marshall et Robbie Schingler, ou Simon « Pete » Worden, le directeur du centre de recherches Ames de la NASA.Les améliorations de l'aérospatiale, comme celles des entreprises de Peter Beck ou d'Elon Musk , rendent les lancements d'engins spatiaux moins chers, et rendent possibles ce type d'initiative collaborative. En d'autres termes : la course à la Lune continue et de nouveaux challengers entrent dans la danse.