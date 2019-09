La NASA et l'ESA main dans la main pour dévier les astéroides menaçant la Terre

Les objectifs de la mission AIDA

Un essai facile à réaliser

Source : Engadget

Chaque mois, plusieurs centaines d'astéroïdes filent à toute allure à proximité de la Terre. Bien heureusement, ces objets dits géocroiseurs - croisant l'orbite terrestre donc - ne sont pas tous dangereux . Certains présentent tout de même quelques risques...C'est la raison pour laquelle les, accompagnées de plusieurs agences spatiales issues de pays du monde entier, vont se réunir à Rome, la semaine prochaine, pour faire le point sur les avancées de laLa mission spatiale, acronyme de «», a été lancée en 2015 par l'et laen prévision du lancement de deux engins spatiaux à destination de(65803) en octobre 2022, comme l'explique l'ESA sur son site internet . Un premier engin spatial, dénomméeet développé par la NASA, aura alors pour mission de. Undéveloppé par l'Italie l'accompagnera afin d'de DART.Après cela, en octobre 2024, l'ESA enverra dans l'espace. Son objectif sera d'et d'obtenir des informations précises sur celui-ci, comme sa masse par exemple.Si les agences spatiales européenne et américaine ont choisi de « s'attaquer » à, c'est précisément parce qu'il s'agit d'une cible facile et assez lente pour. Néanmoins, les agences spatiales ont conscience qu'une véritable crise se déroulerait dans des conditions autrement plus compliquées.C'est tout l'intérêt du séminaire qui se tiendra à Rome entre le 11 et le 13 septembre. Les détails de la mission et les dernières avancées seront partagées entre les participants, permettant à l'ensemble de la communauté scientifique de faire