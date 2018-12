Le sismomètre SEIS vient d'être déposé avec succès sur Mars par la sonde InSight

Vue d'artiste sur InSight et ses deux instruments déployés, SEIS et HP3 © NASA/JPL-Caltech

Un succès de plus pour InSight

On se réveille avec ces émouvantes images de #SEISsurMars, littéralement cette fois ! Bravo à toutes nos équipes françaises qui ont contribué à ce succès ! 🇫🇷 @NASAInSight #mars pic.twitter.com/ekmwx0rtMP — CNES (@CNES) 20 décembre 2018



Un déploiement crucial pour la suite de la mission



© NASA/JPL

On vous en dit plus sur cette grande première dans l'histoire de l'exploration spatiale.Dans la journée du 19 décembre 2018, alors qu'entamait son 22e jour d'opérations sur Mars, le sismomètre SEIS a été déployé au sol grâce au bras robotisé, qui n'avait pour le moment été utilisé que pour prendre les fameux « selfies » de la sonde spatiale , puisque jamais auparavant un tel engin n'avait été déposé à la surface d'une autre planète à l'aide d'un bras robotique. Une grande fierté pour la communauté scientifique française, puisque SEIS a été développé et assemblé au Centre spatial de Toulouse, un projet sur lequel de nombreux chercheurs travaillent depuis 7 ans !Le CNES explique que le déploiement de SEIS a nécessité «», ajoutant que «».Deux jours plus tard, la séquence automatique pour déposer SEIS a été amorcée. Il aura fallu 45 minutes à InSight pour déposer le sismomètre de 9,5 kg au sol., afin de ne pas mettre en péril l'avenir de la mission, dont une grande partie repose justement sur les capacités d'analyse du sismomètre français.L'opération s'est achevée à 7 heures 05 en Californie, 18 heures 54 à l'heure martienne, quelques minutes seulement avant le coucher du soleil. La caméra ICC d'InSight en a profité pour prendre le cliché que vous pouvez apercevoir ci-dessous.SEIS a donc été déposé à une distance de 1,6 m de la sonde spatiale et est désormais positionné de manière à(activités sismiques, impact de météorites) sur Mars. Il pourra débuter sa mission d'ici quelques semaines, après que, début janvier, il soit recouvert de sa cloche de protection de 12 kg, afin de le protéger des vents martiens, des basses températures et autres phénomènes météorologiques. Il sera ensuite rejoint, fin janvier, par, conçu par une équipe de chercheurs allemands.