Parker Solar Probe n'a jamais été aussi proche du Soleil

Vue d'artiste sur Parker Solar Probe en approche du Soleil © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

Parker Solar Probe « frôle » le soleil avec une vitesse record

Une première image de sa rencontre avec le Soleil



© NASA/Naval Research Laboratory/Parker Solar Probe

La mission, qui a pour objectif d'approfondir les connaissances sur notre astre et sa couronne, ainsi que des phénomènes comme celui de vent solaire, a également profité de ce rapprochement pour nous gratifier de la superbe photographie d'un jet coronal, un phénomène souvent lié à une activité solaire intense.C'est uneque vient de vivre Parker Solar Probe , puisque jamais une sonde spatiale n'avait encore été placée aussi près du Soleil. La NASA rapporte en effet qu'entre le 31 octobre et le 11 novembre, la sonde a réaliséen pénétrant la couronne solaire. Elle a atteint son périhélie (son point de trajectoire le plus proche de l'astre) le 6 novembre, à une distance d'environ 16.9 millions de kilomètres, le tout par une vitesse folle d'à peu près 95 000 mètres par seconde !Nicolas Fox, Directeur de la division d'héliophysique de la NASA, se réjouit de cette approche dans un communiqué de presse : «» et d'ajouter : «».Les données relatives à cette approche n'ont cependant pu être récupérées par les chercheurs qu'en date du 7 décembre, car la sonde solaire Parker se trouvait alorset n'était pas en mesure de communiquer avec la Terre.Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le coronographe grand-angle WISPR a pu nous fournirde la couronne solaire avec un magnifique jet coronal. Il s'agit d'un jet de plasma assez courant dans la couronne solaire, qui a généralement lieu dans des zones où l'activité solaire est intense.Sur cette image, on peut même y voir Jupiter ! En effet, la tache lumineuse que vous voyez au centre n'est rien d'autre que la géante gazeuse, la plus volumineuse de toutes les planètes du système solaire.