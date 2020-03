Mixer trolle Twitch avec sa nouvelle page d’accueil qui met en avant ses streamers vedettes

Lire aussi :

Streamlabs : de nouveaux outils de dons mis à disposition des streamers



Mixer expose fièrement ses partenaires

Source : Engadget

Le monde a regardé près de 13 milliards d'heures de live streaming en 2019 sur les différentes plateformes de vidéos. Malgré des accords avec plusieurs streamers vedettes, comme Ninja et Schroud , Mixer reste à la traîne...La bataille face à Twitch est difficile, mais Microsoft ne baisse pas les bras et poursuit l'amélioration de sa plateforme Mixer, pour attirer une audience plus large. Ainsi, la page d'accueil du service a été mise à jour ce mardi, notamment pour mettre en avant ses streamers vedettes et les catégories les plus en vogue. Bien sûr, les recommandations affichées sont guidées par l'IA pour suivre vos goûts.».L'objectif de ces changements visuels est d'améliorer les possibilités de découverte de nouveaux contenus et de renforcer les communautés de la plateforme... en somme, fidéliser les viewers et augmenter sa part du gâteau.