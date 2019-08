Ninja quitte Twitch au profit de Mixer, et tease un retour aux sources avec la saga Halo

Un énigmatique caméo du Master Chief

Who's that hanging in the back? pic.twitter.com/rIPscpHLti — Tashi (@Tashi343i) August 1, 2019

Via : GameSpot

, propriété de Microsoft depuis 2016, offre aussi l'abonnement à la nouvelle chaîne dependant tout le mois d'août. Les abonnés sont épargnés par la publicité, et reçoivent 22 émoticônes à l'effigie du streamer américain.Dans la vidéo partagée par, dans laquelle le streamer parodie une conférence de presse, on peut apercevoir une silhouette connue derrière l'un des « journalistes » singés par Tyler Blevins (le vrai nom du joueur).Le, protagoniste de la série de jeux, qui assiste à une conférence de presse où Ninja annonce justement un? Cela ne peut pas être une coïncidence pour certains observateurs. D'autant plus que, comme le dit Ninja dans sa vidéo, ce nouveau chapitre est pour lui une «». Des racines qui, la boucle est bouclée, le ramène justement à la saga, où Tyler Blevins a d'abord fait ses armes avant d'être propulsé sur le devant de la scène avecOn ne serait pas étonnés de voir Ninja propulsé en arme de communication massive pour la sortie prochaine de, prévue en 2020.