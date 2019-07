Ninja, joueur star de Fortnite, sort un livre en août pour apprendre à devenir un gamer accompli

Ninja : trois livres d'ici la fin d'année

Construire son PC gaming

S'entraîner avec un objectif

Développer sa stratégie

Améliorer son sens du jeu

Rassembler la bonne équipe

Streamer avec talent

Former une communauté en ligne

Et bien plus...

Via : Game Informer

Titré, le livre signé de la main de Blevins entend apprendre à ses lecteurs comment devenir «»., en version originale uniquement.Guide pratique plus que recueil de mémoires, Ninja : Get Good couvrira les thématiques suivantes :Le joueur de 28 ansa aussi d'autres cartes à jouer par l'intermédiaire de son éditeur Ebury Press.D'ici la fin d'année, celui-ci sortira également un carnet de notes comprenant des stickers et des citations de celui que l'éditeur appelle «».Un troisième et dernier livre est également sur les rails. Intitulé Ninja : The Most Dangerous Game, celui-ci embrasse un style plus romanesque et graphique, et voit Tyler Blevins propulsé au cœur de la nouvelle éponyme de Richard Connell.