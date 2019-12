Streamlabs : de nouveaux outils de dons mis à disposition des streamers

© Streamlabs

Pas de commission sur les dons

Un catalogue d'organisations caritatives

Source : The Verge

Streamlabs, qui a récemment été rachetée par le fabricant de matériel informatique Logitech , est célèbre pour ses logiciels dédiés à la diffusion de vidéos en direct, dont Streamlabs OBS, qui s'appuie sur la solution open source Open Broadcaster Software.Et l'entreprise compte profiter de son succès pour ajouter un volet caritatif à son activité. Hier, sur son blog , elle a en effet annoncé le lancement d'une plateforme de collecte de dons, qui sera directement intégrée à ses applications. Celle-ci doit ainsi permettre aux streamers, généralement friands de ce genre de campagnes, de les mettre en œuvre plus simplement.Pour cela, Streamlabs s'est associée à plusieurs associations humanitaires, telles que la Croix-Rouge américaine, la fondation Arbor Day ou World Vision. De plus, la société déclare qu'elle ne prendra aucune commission sur les dons effectués par les internautes : «».Concrètement, la plateforme propose aux streamers de parcourir la liste des différentes associations disponibles. Une fois leur choix effectué, ils peuvent facilement mettre en place un lien qui renvoie automatiquement vers la page de dons de l'organisation. De plus, les créateurs de contenus peuvent ajouter des boutons appelant à la générosité de leurs spectateurs, directement dans leurs streams. De leur côté, les associations ont accès à un dashboard en ligne, leur permettant de suivre les résultats de leurs campagnes.Le programme est déjà officiellement lancé, dans une version bêta. Les streamers peuvent donc déjà commencer à mettre en place des partenariats avec les organisations de leur choix. Et Streamlabs annonce que le nombre d'associations disponibles devrait croître dès le premier trimestre 2020.