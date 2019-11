Le groupe Tencent veut développer des jeux aux côtés de Nintendo

© StreetVJ / Shutterstock.com

Nouvelle proposition après la Switch

Nintendo ne se prononce pas

D'après le Wall Street Journal, la société pesant pour 350 milliards de dollars réfléchit à un nouveau partenariat. Elle souhaiterait cette fois travailler avec Nintendo pour la création de consoles.D'après un responsable de Tencent resté anonyme et rapporté par le Wall Street Journal, le groupe envisagerait de «» grâce au jeu vidéo. Il viserait les marchés américain et européen pour «», et pour cela, souhaite «».Ce ne serait pas la première fois que Tencent collaborerait avec le leader japonais du jeu. Les deux travaillent déjà main dans la main au lancement de la Switch en Chine , dans un pays où l'usage des jeux vidéo est de plus en plus réglementé . En 2000, la Chine avait interdit la production et la commercialisation de consoles de jeux accusées de «».Après la coopération entre Tencent et The Pokémon Company en juillet dernier, Nintendo est une cible plus délicate pour Tencent.Pour que l'accord ait lieu, il faudrait que Nintendo accepte d'en dire davantage sur la conception de ses personnages et de son matériel. Or, la société est connue pour la protection de ses franchises et de ses consoles. En 2012, elle a porté devant la justice européenne un litige l'opposant à PC Box , une société proposant une modification de ses consoles permettant d'utiliser d'autres logiciels que les siens.Difficile de livrer ses secrets, bien que Tencent lui ait donné accès marché chinois. D'ailleurs, d'après les rédacteurs de Bloomberg , Nintendo aurait déjà été contactée, mais aurait refusé de confirmer ou d'infirmer la nouvelle.