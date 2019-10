Chaque jour, Tencent bannit des milliers de joueurs PUBG Mobile pour triche

« N'importe quelle forme de triche est inacceptable »

Un processus de vérification rôdé

Lancé en février 2018,a rapidement conquis le cœur des gamers. Tant et si bien qu'il est devenu l'un des jeux les plus populaires du monde sur smartphone, générant parfois près de 150 millions de dollars en un mois . C'est dire le succès de ce titre à l'origine commercialisé sur ordinateur et sur Xbox en 2017, puis décliné sur PlayStation 4, iOS et Android l'année suivante.Contactée par Polygon dans le cadre d'un article axé sur la triche, l'équipe de sécurité de Tencent, l'éditeur de, est devenue au fil des mois une division incontournable du groupe : plus de 300 personnes la compose. Car les cas de tricherie ont considérablement augmenté depuis le lancement du titre. Ainsi, plusieurs milliers de comptes seraient supprimés chaque jour.», tempère un représentant de la société chinoise. «», rappelle-t-il fermement.Pour repérer les petits malins utilisant un avantage non autorisé, les équipes de Tencent s'appuient à la fois sur des logiciels et des techniques bien précises : unde détection constitue le premier contrôle, puis est mis en place un suivi des comportements suspects dans le jeu, et enfin s'en suit une séquence d'observation très intense au cours de laquelle certains employés observent et analysent les moindres faits et gestes d'un utilisateur suspecté de triche.