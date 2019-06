PUBG est officiellement le jeu mobile ayant eu la plus grosse croissance de l'histoire

PUBG Mobile et Game for Peace, même combat

Le cas Game for Peace

Source : The Verge

En effet, selon, le jeu aurait généré pas moins de, et ce, uniquement le mois dernier.La déclinaison mobile du célèbre(pour) affiche, alors quevient tout juste de lancer la Saison 7. Un titre très populaire donc, mais aussi, grâce aux dollars déboursés par les joueurs pour s'offrir des armes ou des skins.En effet, selon le chinois. Un joli score, auquel il convient d'ajouter celui de, qui a de son côté généré un total deRappelons queest la déclinaison «» de, mise au point pour respecter scrupuleusement les nouvelles lois en vigueur en Chine. Il s'agit d'une, notamment, puisque lorsqu'un joueur est tué, plutôt que de tomber dans un bain de sang, ce dernier s'assoit sur le sol, donne une lootbox à son bourreau et fait un signe de la main.Rappelons que depuis avril dernier,. De nouvelles conditions nettement plus strictes qu'auparavant, qui interdisent notamment les clones, les jeux de poker, et qui demandent aux éditeurs de