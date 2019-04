Plus de sang ni de cadavre : la Chine étrangle un peu plus le jeu vidéo

Entre le souci d'une dépendance des jeunes et le désir de s'ouvrir au monde

Depuis le mois de décembre et la fin du gel de l'approbation de nouveaux jeux vidéo dans le pays, la dévoilé de nouvelles règles entrées en vigueur ce lundi 22 avril. Et celles-ci sont plutôt restrictives puisqu'elles bannissent du pays les titres, les jeux d'argent comme le poker ou plus étonnant le mah-jong, lui-même d'origine chinoise. Également, les jeux qui font référence à l'histoire impériale du pays ne sont plus autorisés.Rejoignant ainsi la pornographie au rang des interdictions, d'autres réglementations ont aussi été mises en place en marge de celles énoncées précédemment. Les éditeurs vont par exemple devoir faire en sorte que les titres donnés aux jeux teintés des valeurs et de la culture chinoises puissent, dans le cas où ils acquièrent une popularité susceptible de traverser les frontières.La Chine ne met évidemment pas ces nouvelles règles en place sans justification. Pour l'Administration nationale de la presse et de l'édition, la dépendance des jeunes aux jeux vidéo reste préoccupante et pose des, comme la nette augmentation des cas de myopie chez les enfants, qui pourrait directement être liée à l'utilisation intensive des écrans et des jeux vidéo. C'est en tout cas la conviction des autorités locales.Malgré la prise de poids de la réglementation, la Chine n'est pas complètement fermée au monde. Pour preuve,devraient pouvoir prochainement (sans qu'une date ne soit encore fixée) commercialiser la Switch, le régulateur chinois ayant approuvé une version d'essai de New Super Mario Bros. U Deluxe.