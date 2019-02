La Chine reconnaît l'e-sport comme une profession officielle

Pixabay

La Chine, pays moteur dans la reconnaissance du l'e-sport

Laétait déjà le premier pays à reconnaître l'comme une discipline sportive. L'Empire du Milieu a franchi un nouveau cap dans le monde du gamingL'e-sport a effectivement été inclus dans une liste de 15 nouvelles professions reconnues par le gouvernement chinois, aux côtés des métiers de pilote de drone, ingénieur Big Data ou ingénieur spécialisé en intelligence artificielle, selon les informations transmises par l'agence de presse officielle China.org De nombreux chinois amateurs de jeux vidéo vont pouvoir tenter de donner vie à leur ambition : celle de. La décision fait en tout cas écho à celle de mettre en jeux six titres en e-sport lors de la prochaine édition des Jeux de l'Asie du Sud-Est, qui auront lieu cette année aux Philippines du 30 novembre au 11 décembre.Au programme : Dota 2 et Starcraft II, Tekken 7, Arena of Valor ou Mobile Legends: Bang Bang. Une intégration de l'e-sport aux Jeux asiatiques de 2022 à Hangzhou serait même évoquée. Avant les Jeux olympiques un jour ?