Tencent utilise la reconnaissance faciale pour repérer les joueurs trop jeunes

Tencent contraint de surveiller l'âge des joueurs

L'utilisation de la reconnaissance faciale dans le jeu vidéo

Le géant chinois, éditeur notamment de, a annoncé cette avancée technique pour son jeu vidéo star en ChineTencent Holdings doit faire face à une période critique dans son développement. L'entreprise chinoise est exposée à de très fortes variations boursières et à la pression de Pékin. En effet, le gouvernement a clairement ciblé le jeu vidéo comme responsable de l'augmentation du nombre de myopies chez les jeunes, en plus de déclencher des phénomènes d'addiction.Une affaire très sérieuse, le Ministère de l'éducation demandant des actions concrètes afin de limiter le nombre de jeux disponibles, mais aussi pour réduire le temps passé par les jeunes devant les écrans. La Chine possède, il est vrai, un taux de myopie infantile très élevé, et le jeu vidéo est principalement ciblé. De façon générale, l'industrie du jeu vidéo est en souffrance dans l'Empire du Milieu, avec notamment le blocage de Twitch intervenu il y a quelques jours.Face à cette frilosité des autorités, le nombre de nouvelles licences attribuées pour de nouveaux jeux a été gelé. La capitalisation boursière de Tencent a reculé fin août d'environ 17 milliards d'euros. L'utilisation de la reconnaissance faciale afin de repérer les joueurs trop jeunes est une avancée qui devrait permettre de calmer (un peu) les tensions entre la Chine et les éditeurs de jeux vidéo.L'utilisation de la reconnaissance faciale pour vérifier l'âge des utilisateurs dans Honor of Kings est en test depuis le 29 septembre. Plusieurs joueurs des villes de Pékin et de Shenzhen vont ainsi expérimenter cette reconnaissance (plusieurs milliers de joueurs sont concernés). Aucun détail n'a été communiqué au sujet de la technologie précisément utilisée, ou d'une éventuelle coopération avec un acteur du secteur.Cette nouvelle mesure vient s'ajouter à plusieurs autres dispositions déjà en place. En juillet 2017, c'est une limitation à une heure de jeu par jour pour les enfants de moins de 12 ans, et deux heures par jour pour les jeunes de 13 à 18 ans qui avait été mise en place. En août dernier, le jeu Honor of Kings avait déjà évolué pour limiter les dérives et vérifier l'âge réel des jeunes joueurs, qui avaient tendance à se vieillir.