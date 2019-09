L'éditeur Kaspersky travaille sur un détecteur de triche destiné à l'e-sport

L'e-sport à l'épreuve de la tricherie

La solution Cloud-based de Kasperky

Dénommé «», le logiciel, annoncé cette semaine en version bêta, est pour le moment compatible avec(CS:GO) et(PUBG).Certaines compétitions e-sportives rapportent des millions d'euros, notamment sur les titres les plus populaires, commeou. Les organisations ou les éditeurs à l'origine des championnats doivent désormais trouver, chacun de leur côté, une manière d'Pour cela, différentes méthodes co-existent. Blizzard a, par exemple, développé un, et les tournois de lase déroulent. De son côté, Ubisoft enchaîne les mesures suren déployant de nombreux correctifs et enLa firme de sécurité informatiquesemble donc avoir repéré une opportunité de s'implanter sur. La solution proposée par l'entreprise sera hébergée sur le: il s'agit d', tandis que les organisateurs des compétitions auront accès à un tableau de bordun site web.Lors d'un tournoi, l'application installée sur les machines des joueurs recueille des données concernant les processus de jeu, et les envoie sur le Cloudpour les analyser. Ces analyses permettent à des juges de, à partir de leur tableau de bord connecté au Cloud.Kaspersky explique ainsi que son logiciel a été conçuet se différenciera des solutions classiques comme «» ou «». Pour le moment, Kaspersky a conclu un partenariat avec, organisateur de nombreux tournois e-sport outre-Atlantique, pour tester sa. En attendant de voir sitient ses promesses.