Nintendo et Tencent s'allient pour lancer la Switch en Chine

Lire aussi :

Les 10 meilleurs accessoires pour votre Nintendo Switch

Les joueurs chinois pourront profiter de la Nintendo Switch

Des jeux en version censurée ?

Source : The Verge

Mais la console nippone portative fera bel et bien son lancement prochain en Chine grâce à un partenariat entreet, le fleuron du jeu vidéo de l'empire du Milieu !Jusqu'à maintenant, les joueurs chinois qui voulaient se procurer ladevaient passer par le marché gris. Mais désormais, cette dernière sera proposée via un partenariat deet Tencent Le public chinois aura ainsi droit à de nombreux titres (comme les jeux estampillés Mario ou Zelda). D'autres pourront être achetés sur l'eShop avec, service populaire en Chine.Bien évidemment, on peut s'attendre à une censure des jeux proposés sur la Switch. Pour rappel,empêche les joueurs chinois de jouer en ligne avec ceux en dehors du pays, comme le rapporte Go Nintendo Tandis qu', Nintendo précise tout de même que le lancement de la Switch en Chine ne représentera pas un bond majeur pour ses résultats financiers.