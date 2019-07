Nintendo Switch : une nouvelle version à l'autonomie dopée disponible en septembre

Une nouvelle Nintendo Switch HAC-001-01

Une plus grande autonomie

Source : Nintendo

Une « nouvelle »qui disposera d'un nouveau packaging, mais aussi (et surtout !) d'unerevue à la hausse.C'est via Twitter, et sur son site officiel, que Nintendo a confirmé la disponibilité au mois de septembre, d'une nouvelle Switch, à savoir le. Ce dernier sera en tout point similaire à la Nintendo Switch actuelle, avec toutefois une «», annonce le constructeur.Malgré un nouveau packaging,, avec la possibilité de mettre la main sur un pack réunissant des joy-con gris, ou les fameux joy-con neon (bleu et rouge).La grande (et, a priori, unique) différence se situera donc au niveau de l'autonomie de la machine. Sur son site web, Nintendo annonce ainsi que le modèle HAC-001-01 proposera, contre une fourchette de 2,5 à 6,5 heures pour le modèle actuel. Reste à savoir si d'autres améliorations seront de la partie...S'appuyant sur l'exemple d'une session de jeu nomade sur Zelda : Breath of the Wild , Nintendo soutient que le nouveau modèle permettra de jouer pendant, contre seulement 3 heures pour le modèle standard. Pas de changement côté prix, puisque ces nouveaux modèles seront vendus au même tarif que la Nintendo Switch standard.Un mois de septembre plutôt fourni pour les fans de Nintendo donc, puisqu'en plus de cette nouvelle version de la Nintendo Switch, les joueurs vont également pouvoir découvrir en boutiques la Nintendo Switch Lite , disponible le. Nul doute que les acheteurs repartiront également avec un exemplaire de Zelda : Link's Awakening sous le bras, ce dernier étant disponible le même jour. Bien vu Nintendo !