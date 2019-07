Pour ou contre : la Nintendo Switch Lite est-elle (vraiment) une bonne idée ?

On est pour !

On est contre !

Et vous ? Pour ou contre ?

Contrairement à la Nintendo Switch, la version Lite dispose d'une "vraie" croix directionnelle. Un vrai plus pour le confort de jeu, notamment pour les (très) nombreux jeux 2D disponibles sur la machine, sans oublier les jeux de combats évidemment.Selon Nintendo, la Switch Lite va offrir un surplus d'autonomie par rapport au modèle de base, à raison d'une heure supplémentaire (soit 4 au total) sur un jeu comme Zelda : Breath of the Wild. Une bonne chose donc, mais rien d'exceptionnel au final, quand on sait que la machine dispose d'un écran plus petit, et donc moins gourmand en énergie.Le côté "nomade" de cette Nintendo Switch Lite se traduit aussi par un poids revu à la baisse, avec 275 grammes sur la balance (contre 398 grammes pour la Switch classique). À cela s'ajoute une conception de type monobloc, qui devrait faciliter la prise en mains.Malgré son côté "hybride", la Nintendo Switch est déjà utilisée par de nombreux joueurs en version nomade exclusivement. Ces derniers seront donc peut-être tentés de remplacer leur console par ce modèle Lite, taillé pour la pratique du jeu en mode portable.Moins volumineuse, moins lourde, la Nintendo Switch Lite est également moins chère. Affichée à 199 euros "seulement", elle devrait figurer en "" en fin d'année.Nintendo ne s'en cache pas, la Switch Lite sera (par défaut) incompatible avec certains titres, comme Nintendo Labo ou encore 1,2 Switch. Les titres nécessitant les fonctions de vibrations HD, ou encore la caméra infrarouge ne pourront donc pas être joués sur la Switch Lite, à moins (pour certains) d'acheter une paire de joy-con séparément.Déjà ridicule en mars 2017, la mémoire embarquée par la Nintendo Switch Lite est assez scandaleuse en 2019, avec seulement 32 Go (dont environ 26 réellement exploitables). Quel dommage que Nintendo n'ait pas osé intégrer un minimum de 64, voire 128 Go de mémoire interne, qui plus est quand on connait le succès des jeux eShop sur la machine...Avec la Switch Lite, Nintendo retire l'un des gimmicks phares de la machine, à savoir la possibilité de switcher de la TV à l'écran de la console. "" finalement, et qui a de quoi dérouter plus d'un joueur... Ce n'est pas la première fois que Nintendo retire un élément essentiel de l'une de ses consoles, et on se rappelle de la 2DS, qui éradiquait le jeu en relief de la 3DS, pourtant largement mis en avant par Nintendo à sa sortie...Outre le fait de ne pas pouvoir être reliée à un écran TV, la Nintendo Switch Lite abandonne également le très pratique support (ou stand) de la version d'origine. Certes, ce dernier était moins pertinent ici (les joy-con étant soudés à la machine), mais Nintendo aurait très bien pu laisser cette fonction plutôt pratique.Certes, à 199 euros, la Nintendo Switch Lite est un cran moins chère que le modèle de base. Toutefois, pour quelques dizaines d'euros de plus, on peut mettre la main sur une console dotée d'un écran de taille supérieure, avec des joy-con détachables, un stand, et la possibilité de relier cette dernière à un écran de TV. Un prix de 169/179 euros aurait sans doute été plus percutant...La Nintendo Switch Lite se pare d'un nouvel écran, de 5,5" seulement. En d'autres termes, c'est moins que de nombreux smartphones modernes, dont la dalle atteint (voire dépasse) les 6"... Pas de miracle également avec Nintendo, puisque l'on retrouve ici un écran LCD (et non pas OLED), avec de très larges bordures, et une résolution encore et toujours limitée à du 720p...Rappelons que la Nintendo Switch Lite sera disponible le 20 septembre prochain, au prix de 199 euros, avec trois coloris au choix