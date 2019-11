Nintendo continuera de soutenir la 3DS en 2020

Un soutien pour la forme ?

Source : The Verge

À sa sortie en septembre dernier, la Nintendo Switch Lite était vue par les analystes comme la nouvelle machine exclusivement nomade de la firme nippone. La 3DS semblait donc se diriger tout droit vers une retraite inéluctable et bien méritée. Visiblement, il ne fallait pas enterrer la console aussi rapidement car Nintendo semble avoir de la suite dans les idées.Lors d'une interview accordée à The Verge, le PDG de Nintendo of America, Doug Bowser, a réaffirmé son attachement à la 3DS. Cette dernière sera donc au moins soutenue jusqu'en 2020, si nous en croyons les propos de Bowser.».Bien entendu, il serait étonnant de voir débarquer de grosses exclusivités sur 3DS dans les mois qui viennent. Nintendo s'est presque entièrement tournée vers la Switch depuis sa sortie en mars 2017. Une stratégie payante puisque la console hybride a dépassé les 40 millions d'unités vendues (chiffres arrêtés au 26 octobre 2019 ).