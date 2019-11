Super Smash Bros Ultimate plus fort que Mario Odyssey, Breath of the Wild... et Street Fighter 2

Super Smash Bros Ultimate prêt à battre tous les records ?

Source : Digital Trends

Nintendo indique ainsi que, lancé le 7 décembre 2018 sur Nintendo Switch, est devenu le jeu le plus rapidement vendu de l'histoire (de Nintendo), avec 12,08 millions de ventes après seulement trois semaines de commercialisation.Aujourd'hui,est crédité de plus de 15,71 millions de ventes, soit plus que les ventes cumulées d'un certain, lancé en 1991, et qui comptabilise plus de 15,5 millions de ventes.est également le second jeu le plus vendu sur Nintendo Switch, devant(15,38 millions) et(14,54 millions), mais derrière(19,01 millions). Il s'agit évidemment de l'opus le plus populaire de la saga, initiée il y a 20 ans déjà, sur Nintendo 64.