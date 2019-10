Merci la Switch Lite : Nintendo présente d'excellents résultats financiers au 3e trimestre

La Switch Lite fait gonfler les ventes

Mario et Zelda cartonnent toujours autant

Source : The Verge

Nintendo a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2019 (le deuxième de son année fiscale, qui commence le 1er avril 2019 et finit le 31 mars 2020). Le constructeur et éditeur nippon présente des performances très solides.Il a réalisé un chiffre d'affaires de 2,241 milliards d'euros sur la période, soit une augmentation de 23 % par rapport à l'année dernière. Surtout, Big N explose ses bénéfices opérationnels : 551 millions d'euros de juillet à septembre, une hausse de 116 %.Des chiffres impressionnants qui s'expliquent aussi bien par la vente de consoles que la vente de jeux. Nintendo a écoulé 4,97 millions de consoles sur les trois mois, dont 4,8 millions d'appareils de la famille Switch. C'est un gain de 30 % par rapport à la même période en 2018. Les ventes ont été boostées par la sortie de la Switch Lite , la nouvelle console 100 % portable du groupe. 1,95 million de Switch Lite avaient trouvé preneur au 30 septembre 2019. La Switch est désormais bien devant la PS4, qui vient de devenir la deuxième console la plus vendue au monde derrière la PS2.Forcément, quand on acquiert une Switch, c'est pour jouer aux exclusivités Nintendo.s'est écoulé à 3,13 millions d'exemplaires au troisième trimestre 2019, ce qui en fait déjà l'un des plus gros succès de la console. De son côté,atteint les 2,29 millions. Grosse performance également de, qui dépasse les 1,5 millions de ventes., jeu familial par excellence, continue de se vendre comme des petits pains avec encore plus d'un million d'unités écoulées sur la période. Il conforte sa première position des jeux Switch les plus vendus. Le podium est complété paret