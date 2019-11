8BitDo lance une souris pour les fans de la Nintendo NES

Une souris inspirée de la NES chez 8BitDo

Réputé (notamment) pour ses manettes sans-fil inspirées de consoles rétro, 8BitDo vient d'annoncer sa N30, une toute nouvelle souris sans-fil, pour PC donc, inspirée d'une certaine NES.Ainsi, outre un design à l'ancienne, la souris 8BitDo N30 se pare également de deux boutons ronds et rouges, tout comme les boutons A et B de la manette Nintendo. Sur le côté, on y retrouve également une croix directionnelle, qui permet ici d'afficher la page précédente/suivante, et de faire défiler une page web.À noter que la zone située entre les deux boutons est tactile, ce qui permet de remplacer la traditionnelle molette.Une souris 8BitDo N30 qui est affichée au tarif de 24,99 dollars sur le site officiel du groupe et qui fera évidemment la joie de certains inconditionnels de la console 8 bits de Nintendo.