Le géant Tencent et The Pokémon Company s'associent pour développer un nouveau jeu, sans doute sur mobile

Tencent et ses filiales, mastodontes en devenir du divertissement mondial

Probablement un jeu mobile

Source : Weibo

C'est dans un simple communiqué de presse publié sur son blog que l'un des géants chinois de l'Internet,, a annoncé la collaboration de sa filiale et studio de développementavec, ce lundi 22 juillet. Bien que les informations au sujet de ce partenariat ne soient pas légion, le travail commun des deux groupes pourrait aboutir à la création d'un nouveau jeu mobile, qui permettra leTencent, firme qui a notamment donné naissance aux messageries instantanées WeChat et QQ, peut se targuer d'une influence grandissante dans le monde du divertissement. Cela est en partie dû à ses filiales., la société de production cinématographique du groupe, a collaboré avec certains studios autour des films et blockbustersou. Elle devrait également avoir son rôle dans le développement du très attendu, dans les salles en 2020.Son studio de développement,, est loin d'être inconnu au bataillon puisqu'il a participé au développement de, de, jeu le plus bankable de l'histoire en Chine, et du succès planétaireau service de PUBG Corporation. En outre, la filiale possède des parts significatives du studio de développement américain Epic Games et possède Riot Games, qui a fait émerger. On a vu pire comme pedigree.Le studio s'offre donc un nouveau partenariat de choix avec l'indémodable The Pokémon Company. Si aucune information n'a pu filtrer quant à la nature du jeu que les deux sociétés veulent créer, il y a fort à parier que ce dernier soit destiné au mobile, voire à la Nintendo Switch. On ignore par ailleurs si ce dernier sera une exclusivité chinoise ou s'il bénéficiera d'une sortie mondiale.TiMi espère faire mieux que lors de sa première collaboration avec la société japonaise, pour laquelle elle avait réalisé le portage chinois desur la Switch. Pas vraiment un succès à l'époque...