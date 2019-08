Tencent et Razer nouent un partenariat autour du Cloud gaming

Razer et Tencent main dans la main sur le marché du Cloud gaming

Source : Venture Beat

, leader chinois du jeu vidéo, est également présent sur le terrain duet noue aujourd'hui un partenariat avec, constructeur de matériel informatique dédié au jeu vidéo.C'est un partenariat de taille entre Tencent, société éditrice du mastodonte PUBG mobile (mais pas que ), et Razer, constructeur de matériel informatique dédié au gaming. Un partenariat mettant l'accent sur le Cloud gaming, permettant grosso-modo de jouer aux jeux vidéo en streaming.La branche Cloud de la firme chinoise Tencent planchera avec Razer sur des produits. L'objectif est de proposer la meilleure expérience utilisateur possible aux joueurs. Leur collaboration devrait permettre aux produits Razer, comme le Chroma RGB, d'être compatibles avec les jeux Tencent Cloud.Mais ce n'est pas tout puisque, dans une idée d'expansion, Razer aidera Tencent à s'étendre en dehors de Chine, notamment du côté de l'e-sport , en exploitant par exemple sa base de joueurs.Sur un secteur déjà concurrentiel ( Apple Google et Microsoft se tiennent déjà prêts), ce partenariat semble indispensable à Tencent pour s'étendre en dehors des frontières chinoises. Razer se présente comme le meilleur allié.