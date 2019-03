La Xbox One S sans disque devrait débarquer au printemps

Voici à quoi pourrait ressembler une Xbox One S sans disque (Illustration Alexandre Boero pour Clubic.com)

Nom de code : Xbox One S All-Digital. Ça claque !

Une console qui devrait être moins coûteuse

Il ne vous a peut-être pas échappé que l'une des futures consoles dede prochaine génération pourrait être un modèle streaming . En attendant, la firme américaine va proposer une version « intermédiaire » en présentant au mois d'avril, selon les informations de Windows Central, une nouvelle version de sa... dépourvue de lecteur de disque. Une première.Concrètement, Microsoft veut lancer un matériel qui ne pourra que militer pour(et donc les jeux numériques) avec une Xbox One sans lecteur de disque. Celle-ci pourrait d'ailleurs prendre le nom de, une identité évidemment évocatrice.La machine pourrait être commercialisée assez rapidement, puisque nos confrères américains évoquentcomme potentiel lancement.Concernant la bête en détails, elle resterait une Xbox One S, mais Microsoft réfléchirait à proposer unepermettant d'y préinstaller certains jeux, directement disponibles lors de l'achat. Les titres pourront être présélectionnés par l'acheteur, une option qui ne laissera personne indifférent.S'agissant du prix maintenant, la Xbox One S sans disque devrait - en toute logique - être, le lecteur Blu-ray faisant grimper la note. La console devrait évidemment être adaptée au Xbox Game Pass, abonnement mensuel qui offre un accès illimité à plus de 100 jeux.Dix ans après l'échec de la PSP Go, console 100 % dématérialisée de Sony, le pari de Microsoft peut sembler risqué, mais le marché n'est clairement plus le même et le jeu numérique a depuis explosé