L'un des avantages de cette application réside en la possibilité d'ajouter des dépenses manuellement, effectuées en liquide, afin d'obtenir un suivi toujours à jour. On pourra également planifier certaines dépenses à venir et recevoir une notification quelques jours avant. Wallet classe automatiquement les dépenses et propose des statistiques très détaillées des sorties d'argent. Cette application est probablement la plus complète à ce jour et conviendra à de nombreuses utilisations.

L'application Wallet est disponible sur Android et iOS. Pour tenir toutes vos résolutions financières, n'oubliez pas de consulter notre comparatif des meilleures applications de gestion de budget gratuites de 2025.