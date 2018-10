Google Assistant s’offre un nouveau design plus épuré

Google Assistant revient vers le tactile

Des enceintes à écran Google dès 2019 en France

La sortie des premières enceintes connectées avec écran den'est probablement pas étrangère à ce changement de look. La partie tactile est ainsi mise en avant afin de compléter les commandes vocales.Conçu à l'origine pour être contrôlé uniquement avec la voix,requiert régulièrement de sortir le smartphone de la poche pour terminer une action. Sachant que l'assistant intelligent de Mountain View va maintenant s'étendre sur des écrans tactiles allumés en permanence, on comprend mieux le besoin de ses créateurs de le rendre plus accessible à tous.Sans être révolutionnaire, la nouvelle interface s'avère plus agréable à utiliser. Leest toujours à l'honneur, mettant en valeur les informations les plus importantes. Des photos font aussi leur apparition pour égayer les textes.Mais plus encore, de nouvelles interactions sont au programme. Ainsi, demander à Google Assistant d'allumer une lumière connectée fera apparaître une réglette afin d'ajuster la luminosité du matériel.Afin de contrer Amazon et son assistant vocal Alexa, Google rend soncompatible avec les paiements. Il sera donc possible de réaliser prochainement des achats juste avec la voix. On peut ainsi imaginer des commandes vocales telles que ?OK Google, renouveler mon abonnement Play Musique?.Ce nouveau design - que vous pouvez tester dès maintenant sur votre smartphone - fait écho à l'arrivée des premières enceintes connectées avec écran tactile. Dévoilées en début d'année au CES de Las Vegas, elles arriveront prochainement dans notre pays, en début d'année 2019.Deux constructeurs se sont lancés dans l'aventure : JBL et Lenovo. Mais il se pourrait bien que Google dévoile aussi son propre écran intelligent aux côtés des nouveaux smartphones Pixel 3 et Pixel 3 XL