Cybertruck, Apple, Baby Yoda, Trump, HyperTek : les actus tech' de la semaine

Vous avez décroché de l'actualité la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Un design pour le moins « brut » et original. Avec sa moto électrique HyperTEK, la firme sud-africaine Blackstone Tek (BST) propose un véhicule au concept intrigant , notamment caractérisé par une selle suspendue à l'horizontale. La production de l'HyperTEK ne démarrera pas avant 18 mois, mais l'entreprise a déjà annoncé une puissance de 108 chevaux ou une autonomie de 300 kilomètres. Le prix pourrait s'élever à 80 000 euros.Si une chose est sûre, c'est qu'Elon Musk a su faire le show en dévoilant le nouveau Cybertruck de Tesla . La firme californienne, qui commercialisera son pick-up électrique à l'horizon 2021, a dévoilé un véhicule à l'allure futuriste, complètement en dehors des tendances du marché. Mais le Cybertruck n'a pas qu'un design surprenant : ses caractéristiques en font un monstre capable d'accélérer aussi vite qu'une Porsche 911 ou tracter plus de 6 tonnes. On vous dit tout sur le pick-up le plus surprenant de l'année.Il y a encore du boulot du côté de Google Stadia. Encore dans une phase de lancement tumultueuse, le service de cloud gaming a du mal à tenir ses promesses. Parmi celles-ci, une en particulier suscite de vives critiques de la part des abonnés et des spécialistes : celle d'un catalogue intégralement disponible en 4K60 fps. La finesse d'affichage et leseraient en réalité parfois inférieurs aux consoles de salon.Les GIFs de Baby Yoda tu ne supprimeras pas. Le site Giphy a fait disparaître mystérieusement de sa plateforme un certain nombre de GIFs de Baby Yoda, un personnage apparu dans la sériequi rappelle aux internautes le célèbre maître Jedi. Et si Disney avait en réalité fait pression pour voir disparaître ce personnage un brin risible de l'Internet ?Le Président américain Donald Trump compte sur Apple pour aider au déploiement de la 5G aux États-Unis. Très sérieux dans sa démarche, Trump semble convaincu que la firme de Cupertino a véritablement un rôle à jouer dans l'adoption de la prochaine génération de réseau mobile, confondant Apple avec les opérateurs réseau. Il risque d'être déçu.Un hacker est parvenu à dérober 2 téraoctets de données à la Banque Nationale des Îles Caïmans, connue pour être un paradis fiscal. Elles sont disponibles sur Twitter, et pourraient bien créer un véritable scandale dans les prochaines semaines. Un leak relatif au prochain jeu de Rockstar Games ? Alors que les joueurs scrutent les moindres informations sur les premiers jeux de la nouvelle génération de consoles, un utilisateur de Reddit affirme avoir réussi à obtenir des informations précises grâce à une source qui s'est révélée fiable par le passé. Il s'agirait d'un open-world médiéval, mais impossible de savoir s'il s'agira d'un RPG ou d'un GTA-like.