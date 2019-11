Blackstone dévoile HyperTek, une puissante moto électrique au design intrigant

Un célèbre designer à la rescousse

Préparez la carte bleue

Source : Engadget

Rarement sous le feu des projecteurs, Blackstone Tek (BST) a cette fois-ci attiré l'attention des médias généralistes et spécialistes. Pourquoi ? Car l'entreprise sud-africaine fondée par Gary Turner s'est illustrée au travers d'une nouvelle moto électrique répondant au nom d'HyperTEK. Sa particularité réside bien évidemment dans son design intrigant, notamment caractérisé par une selle suspendue à l'horizontale.Son look très « brut » s'explique aussi par la présence d'une monocoque fabriquée en fibre de carbone. Une idée tout droit sortie du cerveau de Pierre Terblanche, designer sud-africain dépêché par l'entreprise pour participer à ce projet. L'intéressé a notamment imaginé plusieurs modèles de motos Ducati (749, 888, 999 et Hypermotard), ainsi que la X132 Hellcat Speedster de Confederate.Si l'HyperTEK n'a pas vocation à entrer en production d'ici 18 mois, l'entreprise n'en reste pas moins généreuse en informations. À l'image de sa puissance de 108 chevaux (80 kWh) et de son couple de 120 Nm. Celle qui s'équipe de roues de 17 pouces bénéficie également d'une autonomie de 300 kilomètres, pour un poids de 205 kilos, alors que sa batterie se recharge à 100 % en l'espace de trente minutes seulement.Sur le papier, cette moto zéro émission semble séduisante. Son prix, un peu moins : d'après Engadget, 80 000 dollars seront demandés par le fabricant, qui n'hésite pas à mettre en exergue le casque intelligent Cross X1 (caméra arrière, informations de conduite affichées sur la visière) histoire de saler un peu plus la note (1 699 dollars pour l'accessoire).