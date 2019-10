Canon IVY REC, Yamaha, Donald Trump, panne chez Bouygues : les actus tech' de la semaine

Lancé en crowdfunding, l'IVY REC de Canon va débarquer en magasin

Des milliers de clients box Bouygues Telecom touchés par une panne : nos informations

Pour Michel Mayor, prix Nobel de physique 2019, l'humanité ne migrera pas sur d'autres planètes

FUELL annonce l'arrivée de ses vélos électriques en France pour début novembre

Yamaha dévoile deux scooters électriques équivalents 50cc et 125cc

Un Mavic Mini à venir chez DJI d'à peine 27 cm déplié

Donald Trump sévit désormais aussi sur Twitch (il est partout)

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée ou à une période éloignée des écrans ? Pas de problème, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité du monde de la tech. Laissez-vous guider.Après une campagne de financement participatif en juillet, la nouvelle IVY REC de Canon , caméra ultra-compacte à clipser, se dévoile. Avec un capteur de 13 mégapixels, elle permet de réaliser des photos en haute résolution et des vidéos en Full HD 1080p. Ludique et simple d'utilisation, elle sera proposée au prix de 129,99 euros à partir du 18 novembre.Plusieurs milliers de clients ont été privés des services de leur box internet, mardi 15 octobre. Une panne « généralisée », selon une source interne , répartie à travers le territoire national et dans de grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Une autre source a affirmé à Clubic qu'il s'agissait d'un incident dû aux orages qui ont touché la France.Le scientifique suisse Michel Mayor, récent lauréat du prix Nobel de physique, a tenu à battre en brèche une idée qu'il considère comme saugrenue. Selon lui, les êtres humains ne pourront pas coloniser d'autres planètes , notamment à cause de la distance. En marge d'une conférence près de Madrid, il a déclaré : «».La société de mobilité urbaine franco-américaine va proposer ses vélos électriques Flluid aux Français dans les prochaines semaines. La distribution s'opérera en partenariat avec Cyclofix, qui a réparé plus de 80 000 vélos dispatchés dans sept villes françaises en 2018. FUELL s'offre également un beau coup de publicité en faisant partie de la liste des produits à gagner avec le jeu... Monopoly, qui a fait son grand retour dans les restaurants McDonald's le 15 octobre.Yamaha a dévoilé ses deux nouveaux scooters électriques, l'E01 et l'E02. Le premier est considéré comme un équivalent 125cc et s'appuie sur un « style sportif de nouvelle génération », un confort qualifié « d'excellent » et une future charge rapide à même d'optimiser l'expérience utilisateur. Le second se classe dans la catégorie des 50cc et sera un scooter de ville à batterie amovible. Aucune date de sortie n'a été dévoilée.La marque de drones DJI s'apprêterait à annoncer son nouvel appareil, baptisé Mavic Mini . Le drone devrait a priori mesurer 27 centimètres une fois déplié, et peser moins de 250 grammes. Son prix de lancement attendu est de 399 dollars, ce qui le rendrait moins onéreux que le Spark, à 499 dollars à son arrivée sur le marché en 2017.Les équipes du président américain ont trouvé un nouveau canal pour sa communication parfois houleuse : la plateforme de streaming de jeux vidéo Twitch . Sur sa chaîne seront notamment diffusées ses interventions publiques mais aussi ses discours de convention. À priori, rien de plus que ce à quoi on avait déjà droit sur Facebook ou YouTube. Peu de chance de voir Donald Trump s'essayer à, en somme.