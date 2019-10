Bouygues Telecom : des milliers de clients box touchés par une panne : nos informations

© Alexandre Boero pour Clubic

Lire aussi :

Bouygues Telecom propose une nouvelle solution pour faire réparer son smartphone



Une panne nationale

Capture d'écran de la carte des pannes de Bouygues Télécom, mardi 15 octobre 2019 à 21h00, fournie par Downdetector (© Alexandre Boero pour Clubic)

Capture d'écran des rapports adressés par les internautes pour des pannes liés au réseau de de Bouygues Télécom, mardi 15 octobre 2019 à 21h00, fournie par Downdetector (© Alexandre Boero pour Clubic)

Lire aussi :

5G : les détails des expérimentations menées par Bouygues Telecom dans la bande 26 GHz



Ce mardi 15 octobre vers 17h00, des milliers de clients fixe de Bouygues Telecom ont eu la désagréable surprise de constater, en pleine navigation ou en rentrant du boulot, que les voyantsetde leur box clignotaient rouge. Cela est traditionnellement synonyme de panne. Sauf que celle-ci concerne des abonnés répartis un peu partout sur le territoire, et notamment dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Nice ou Marseille.Une source interne chez Bouygues Telecom, que nous avons pu contacter, nous confirme bien l'incident sur le plan national, indiquant par ailleurs que tout devrait être rentré dans l'ordre mercredi, si tout va bien. Selon elle, l'incident général pourrait être dû aux orages qui ont touché la France, une autre évoquant une panne généralisée.Comme nous pouvons le constater via le site Downdetector, des signalements remontent de toute la France. Mais alors, que faire si la panne persiste ?Selon notre source, Bouygues Telecom propose diverses alternatives aux allures de gestes commerciaux certains, comme 100 Go de data offerts si vous êtes aussi client mobile Bouygues, ou la possibilité de récupérer gratuitement une clé 4G dans la boutique la plus proche (théoriquement) de votre domicile. Un dédommagement devrait également apparaître sur votre facture le mois prochain, si votre ligne fait partie de celles touchées par la panne.