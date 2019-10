Lancé en crowdfunding, l'IVY REC de Canon va débarquer en magasin

Une petite caméra Full HD, à clipser partout

Source : The Verge

La nouvelle IVY REC de Canon, qui a fait l'objet d'une campagne de crowdfunding lancée en juillet dernier , se veut particulièrement compacte (affichant 90 grammes sur la balance), mais embarque un capteur de 13 mégapixels, pour des photos haute résolution et des vidéos Full HD 1080p (en 60 fps), qui viendront se stocker sur une carte microSD.En plus d'être compacte, la petite caméra est également étanche, et résistante aux (petites) chutes. Une caméra dotée d'un petit clip de fixation, visant à accrocher la IVY REC à tout et n'importe quoi. La caméra se pare aussi des précieuses connectivités Wi-Fi et Bluetooth, et fonctionne de concert avec une application mobile dédiée.La petite caméra Canon IVY REC sera disponible à partir du 18 novembre au prix de 129,99 euros, sur la boutique officielle Canon. Elle sera proposée en quatre coloris, à savoir Vert Pomme, Gris Anthracite, Rose Passion et Bleu Lagon.