Donald Trump sévit désormais aussi sur Twitch (il est partout)

Après Twitter, au tour de Twitch

Lire aussi :

L'attentat contre la synagogue de Halle retransmis en vidéo sur Twitch durant 35 minutes

Source : Engadget

Alors que les débuts de la campagne pour la Présidentielle de 2020 aux États-Unis approchent, Donald Trump compte sur un nouveau réseau de communication pour faire entendre sa voix : l'équipe de l'élu Républicain a en effet ouvert un compte sur Twitch, la plateforme de streaming notamment utilisée pour le jeu vidéo.Sur sa chaîne seront notamment diffusées ses interventions publiques mais aussi ses discours de convention. A priori, rien de plus que ce à quoi on avait déjà droit sur Facebook ou YouTube. On ne risque donc pas de voir le président américain lancer un stream à l'improviste depuis le Bureau Ovale pour critiquer le dernier individu qui a eu le malheur de lui tenir tête. Pour cela, il aura toujours Twitter à portée de main, sa plateforme préférée pour régler ses comptes Cette décision de débarquer sur Twitch est à la fois logique et ironique. Le service, de plus en plus populaire, attire une audience jeune, et on y trouve de plus en plus de contenus politiques ou sociétaux.Mais Twitch a été racheté par Amazon, une société que déteste Donald Trump, ennemi déclaré de Jeff Bezos. De plus, Twitch est à la base une plateforme de streaming de jeux vidéo. Or, l'administration Trump ne cesse de critiquer l'industrie vidéoludique et ses «», jugés responsables des fusillades et tueries de masse aux États-Unis. Aussi, voir un discours de Trump à côté d'une partie derisque d'être déconcertant...