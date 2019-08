Donald Trump accuse Google "d'actes illégaux" et affirme surveiller "de très près" le géant

Donald Trump (© Pixabay)

ne perd jamais une occasion de railler les géants du numérique. Engagé à fond dans une campagne visant à sa propre réélection, le président des États-Unis a cette fois placédans son collimateur, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le milliardaire est loin d'avoir pris des pincettes. Dans une série de tweets publiés mardi, le dirigeant a égratigné la firme de Moutain View, l'accusant de. Ambiance.Dans un premier tweet, Donald Trump a indiqué avoir récemment reçu, le P.-D.G. de Google, dans son bureau ovale de la Maison-Blanche. Le patron du géant du numérique se serait alors, et ce malgré des accusations dans le sens inverse.Le président américain ne s'est pas arrêté là et a pris l'exemple de Kevin Cernekee dans un second tweet. L'homme, un ex-ingénieur de Google, avait affirmé sur la chaîne Fox News (soutien du président des USA) queDonald Trump a conclu son invective envers Google dans un troisième message, toujours posté sur le réseau social à l'oiseau bleu. Dans celui-ci, il cite l'éditorialiste, qui affirme que le société du moteur de recherche aurait, en plein campagne présidentielle de 2016,, candidate démocrate. À l'inverse, ceux à charge contre le candidat républicain auraient été mis en valeur.», a conclu Donald Trump, indiquant être en train de. L'entreprise est ciblée par Washington depuis les déclarations du milliardaire Peter Thiel, cofondateur de PayPal, qui prétend que Google est infiltrée et espionnée par le renseignement chinois.», a réagi Google dans un communiqué, en niant les allégations du président Trump.