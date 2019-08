Google lance une fonctionnalité qui permet de contacter les urgences en un clic

© Pixabay

Google prend le relais si l'individu ne peut pas parler

Des boutons et requêtes adaptés à l'urgence

Voici un message type que les secours pourront recevoir :

« Vous êtes contacté par un service vocal automatisé lancé par l'appelant. Il peut être incapable de parler ou d'entendre.



Mon emplacement est [ ADRESSE ] Le code pour mon emplacement est [ CODE ].



J'ai besoin d'une assistance médicale ».

Source : Blog Google

a décidé de pousser l'utilité du smartphone à son paroxysme. Le géant du numérique, conscient des différents risques que tout utilisateur court dans la vie de tous les jours et dans divers environnements, va ajouter uneà son application Téléphone sur ses appareils Pixel et ceux équipés du système d'exploitation maison. La fonctionnalité est destinée àSelon les cas, il peut arriver qu'une personne soit incapable de communiquer verbalement, en raison d'une maladie, d'un traumatisme ou d'un accident.veut ainsi avoir un rôle de véritablepour ces situations extrêmes.La fonctionnalité, qui sera déployée aux États-Unis dans les prochains mois, avant d'arriver en Europe si les essais sont concluants, vise à. L'outil, alors que celui-ci est incapable de fournir les éléments qui auraient pu aider les secours.Pour rendre active cette fonctionnalité, Google va publier unepour Android. Cette dernière inclura. En appuyant sur le bouton correspondant à sa situation, l'utilisateur transmettraBien que faisant partie de l'application, cette fonctionnalité sera, elle sera donc. La géolocalisation du mobile et le code envoyé aideront les secours à obtenir un emplacement des plus précis.