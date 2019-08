En 2018, Google France a payé 17 millions d'euros d'impôt sur les bénéfices

© Pixabay

Google paie moins d'impôts que Leboncoin

Le joli stratagème du géant pour optimiser ses dépenses fiscales en France

Que doit Google à la France ?

a payé. Si le montant constitue une progression encourageante par rapport à 2017 (+20 %), celui-ci paraît très faible pour une entreprise qui génère plusieurs dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque trimestre., filiale hexagonale de la firme de Moutain View et du groupe Alphabet, a généré un chiffre d'affaires de 411 millions d'euros l'an dernier,par rapport à l'année précédente, et réalisé un bénéfice de 29 millions d'euros, en progression de 15 %, selon les comptes déposés au greffe du tribunal de commerce et consultés par l'AFP.Forcément, ces chiffres interpellent. Comment le géant mondial de l'Internet, omniprésent dans tous les pans de la société, peut-il déclarer et payer si peu ? Comment concevoir que Google ne paie que 17 millions d'euros d'impôt sur les sociétés en 2018, lorsque? Dans l'imaginaire collectif, cela relève de l'anomalie. En réalité, la réponse est économique.Contrairement à une société française qui va vendre ses services en France, Google est un géant mondial qui peut vendre les siens partout sur le globe. Google France SARL, 723 salariés, a perçu...qui achètent des espaces publicitaires. Pourquoi ? Cardirectement, fiscalité plus avantageuse oblige.Mais alors, d'où proviennent les 411 millions d'euros de chiffre d'affaires français ? Cet argent provient de, qui lui reverse, pour le suivi de « ses » clients français, comme l'indiquent nos confrères du Monde . Une fois que Google a réglé les salaires de ses quelques centaines de collaborateurs présents en France et payé ses locaux du neuvième arrondissement parisien,à déclarer au fisc. Sur cette somme, Google ne débourse que 17 millions d'euros d'impôt sur les sociétés, le montant de celui-ci étant fixé à environ 30 % des bénéfices par l'administration fiscale pour les entreprises au chiffre d'affaires supérieur à 7,63 millions d'euros.Selon les estimations du Syndicat des régies internet (SRI),. Si l'on se base sur cette estimation, Google devrait ainsi payerd'impôt sur les sociétés, rien qu'en France, chaque année, soit six fois plus qu'aujourd'hui.Pour que la société américaine paie ce montant, il faudrait que les sommes versées par les clients français vers la filiale irlandaise de Google soient directement imposables en France.