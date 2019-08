Android : Google va faire payer les moteurs de recherche qui seront proposés en Europe

L'Union européenne impose le choix du navigateur par défaut à Android

Les concurrents seront sélectionnés par des enchères qui pourraient rapporter gros à Google

Même en se conformant aux décisions de l'UE, Google va réussir à se faire de l'argent.va finalement réussir à transformer une sanction en une nouvelle source de profits. Le 18 juillet 2018, l'Union européenne a infligé une amende de 4,34 milliards d'euros au géant américain pour sanctionner sessur Android. La présence de Google commepar défaut au démarrage du smartphone était l'un des points les plus sensibles du dossier.Quelques mois plus tards'était finalement conformé à la décision européenne en annonçant proposer, à partir de 2020, et ce dès le démarrage du smartphone, plusieurs moteurs de recherche concurrents à définir par défaut.Or, on apprend aujourd'hui que. Le montant des enchères ne sera pas fixé par rapport au prix de la place elle même, mais en fonction de ce queUn seuil minimum sera défini avant le début des enchères, qui se dérouleront pays par pays et seront réévaluées chaque année.Certains éditeurs pourraient être prêts à verser de grosses sommes d'argent pour être positionnés sur l'écran d'accueil des dizaines de millions d'utilisateurs Android européens. Google lui mêmepour être moteur de recherche par défaut des appareils iOS.Les différents moteurs de recherche ont jusqu'au 13 septembre pour soumettre leur candidature, avant que Google ne procède aux enchères et annonce les vainqueurs, d'ici le