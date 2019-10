Yamaha dévoile deux scooters électriques équivalents 50cc et 125cc

« Style sportif »

Batterie amovible

Lire aussi :

Le constructeur de motos électriques Evoke s'attaque au marché Européen



Source : Engadget

Que Yamaha s'intéresse de près à l'électrique, ce n'est plus un secret . Outre le premier scooter zéro émission introduit il y a maintenant huit ans - l'EC-03 -, le constructeur japonais a poursuivi ses efforts en la matière en introduisant un nouveau modèle électrifié en juin dernier, l' EC-05 . Ce lancement, au départ réservé au marché taïwanais, est intervenu quelques mois après le dépôt de plusieurs brevets liés à des motos électriques Bref, la firme du pays du Soleil-Levant a bel et bien jeté son dévolu sur cette technologie d'avenir dont le déploiement remplacera peu à peu les modèles thermiques. Et dans l'optique de consolider son positionnement, le groupe va ajouter deux nouveaux modèles à son offre : l'E01 et l'E02, présentés dans un communiqué de presse à quelques semaines de la 46e édition du Tokyo Motor Show.Organisé du 24 octobre au 4 novembre 2019, le salon sera l'occasion de découvrir ce binôme dont le design cherche clairement à se démarquer de la concurrence. Considéré comme un équivalent 125cc, le premier nommé s'appuie sur un «», un confort qualifié «» et une future charge rapide à même d'optimiser l'expérience utilisateur.Le second cité se classe dans la catégorie des 50cc : de ce fait, sa vitesse maximale ne dépassera pas les 50, voire 45 km/h. Ce scooter de ville servira avant tout à effectuer des courtes et moyennes distances au sein d'une agglomération, il bénéficiera d'un poids léger et d'une batterie amovible au moment de sa sortie.Si aucune autre information n'est disponible à leur sujet, l'événement nippon devrait en dévoiler davantage.