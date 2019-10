Brekr, constructeur néerlandais, annonce son premier deux roues électrique

Un look franc et épuré

Disponible en 2020 sur le marché européen

Source : Electrek

Le Beckr Model B , destiné aux trajets urbains, sera mis sur le marché l'année prochaine.Ce scooter électrique biplace se pare de deux espaces bien visibles au milieu du cadre, permettant d'accueillir deux batteries amovibles. Chaque batterie atteint les 1,9 kWh (pour un poids de 10 kg par pack) et offre au biplace une autonomie comprise entre 50 et 80 km, soit une autonomie cumulée allant jusqu'à 160 kilomètres, si les deux packs sont utilisés. Garanties deux ans, ces batteries mettent cinq heures à se recharger entièrement.Du reste, le Model B pèse 62 kilos au total et peut atteindre les 45 km à l'heure, avec un moteur de 4 000 kW. Il est doté de freins à disques et d'un système d'amortisseurs avant et arrière positionnés de chaque côtés du cadre. L'engin est également équipé d'un module GPS connecté à une application mobile. Avec son cadre principal fait d'une unique pièce fine et droite, le Model B a une allure assez agressive et singulière.Assemblé aux Pays-Bas, le Beckr Model B peut être pré-commandé dès aujourd'hui. Les premières livraisons devraient arriver au printemps 2020, mais uniquement aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Le reste de l'Europe devrait suivre, mais Beckr n'a pas encore annoncé de dates.Ces derniers mois, les scooters et mobylettes électroniques ont un certain succès dans le monde des start-up. Nous vous avions déjà parlé du Scorpion , créé par les californiens de Juiced Bikes, et du Viva, de la marque taïwanaise Gogoro