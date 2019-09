Juiced Bikes révèle une mobylette électrique de plus de 120 km d'autonomie

© Juiced Bikes

Allure singulière et caractéristiques impressionnantes

© Juiced Bikes

Un look rétro avec un écran LCD

Source : Electrek

Avec ses courbes rétro-futuristes, la, puisque tel est son petit nom, pourrait bien devenir le prochain véhiculeà investir les routes californiennes.Si l'on en croit les premières images diffusées par l'entreprise spécialisée dans les, la mobylette aura une certaine allure avec ses nuances noires et bleues roi, et son design à la croisée d'un vélo électrique et de la mythique mobylette Peugeot 103.Et les caractéristiques techniques de la Scorpion ne sont pas moins séduisantes. Issue d'un partenariat entreet, la mobylette pourrait atteindreet unegrâce à un moteur de 750W.La batterie, amovible et placée sur la diagonale du cadre, fonctionnera sous 52 volts de tension en totalisant 1 kWh de capacité énergétique. Le deux-roues se veut ainsi être un «», comme l'explique l'entreprise sur un site dédié à ce nouveau produit.La mobylette aura véritablement un look rétro, grâce notamment à sonet un large et rondouillard phare avant LED. Néanmoins, c'est bien un produit du XXIsiècle que nous présente: le guidon sera en effet équipé d'unpermettant au conducteur de garder un œil sur la vitesse et le niveau de charge de la batterie en temps réel.Lasera par ailleurs équipée de freins à disques et d'un dérailleur à sept vitesses, si l'envie vous prend de pousser un peu l'engin dans les montées.Aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour cet engin qui attise notre curiosité. On ne sait pas s'il sera disponible en Europe et, à l'heure actuelle, aucun tarif n'est communiqué sur le site du constructeur. Il est néanmoins possible de rentrer son adresse email sur le site de Juiced Bikes pour être tenu au courant du processus de pré-commande.