Gogoro s'apprête à envahir le monde et présente son nouveau scooter

Les batteries interchangeables, spécialité de Gogoro

Un scooter entièrement customisable

Leader du marché des deux roues à Taïwan et très présent en Asie, Gogoro a l'intention de se servir de ce nouveau modèle pour partir à la conquête du marché mondial Avec son poids de 80 kilogrammes, Viva est le plus léger et le plus petit des scooters créés par Gogoro à l'heure actuelle. En termes d'autonomie, il ne sera équipé que d'une seule batterie interchangeable permettant de rouler environ 85 kilomètres. Ça semble peu, mais Gogoro assume son choix de machine véritablement urbaine, destinée à des trajets courts dans les grandes villes.D'ailleurs, les batteries interchangeables sont devenues la spécialité de l'entreprise. À Taïwan, où Gogoro détient 97 % du marché des deux roues, la compagnie possède environ 1 400 boutiques permettant de changer ses batteries en quelques minutes. En Corée du Sud, l'entreprise en a également ouvert énormément. C'est sa grande force et son fer de lance pour envahir «» avec le Viva durant l'année 2020.Ce nouveau modèle sera «», selon Horace Luke , P.-D.G. de l'entreprise, avec «» à ajouter au scooter. On peut déjà voir sur le site officiel du Viva que le choix des coloris possibles est assez impressionnant.Le scooter sera disponible à Taïwan dans les prochaines semaines pour le prix de 1 800 dollars et devrait être lancé à l'international dans le courant de l'année 2020.