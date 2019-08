Yamaha Tritown : le retour de la trottinette électrique à trois roues du constructeur japonais

© Yamaha

Un mécanisme pensé pour le confort de l'utilisateur

Lire aussi :

Les scooters électriques "routiers" de Blitz Motors vont débarquer en Europe



Une grosse puissance sous le capot

Source : My New Desk

C'est uneau design surprenant qui a été présenté, avec non pas deux, mais trois roues. Autant dire un engin pointu se pilotant grâce aux mouvements du corps effectué par le pilote - comme sur une moto, par exemple.Avec len'a rien voulu laisser au hasard sur le marché très concurrentiel de la trottinette électrique. Avec sa taille d'un mètre et son poids de 40 kg, ce dernier se veut être un appareil plus solide et fiable que ceux en libre circulation pour une utilisation personnelle régulière. À noter que la vitesse maximum est de 25 km/h : de quoi limiter les potentiels accidents en ne dépassant pas un seuil dangereux. L'accélération se fait à l'aide d'une gâchette sur la poignée de droite.Le meilleur argument de la trottinette électrique Tritown n'est autre qu'une technologie proposée par Yamaha se reposant sur. C'est grâce aux mouvements de son corps que ce dernier peut manœuvrer l'engin.Pour la sécurité, le Tritown se verrouille lorsque l'utilisateur monte sur les repose-pieds grâce à un système mécanique.Et c'est entre les deux repose-pieds que se trouve une batterie lithium-ion assurant l'autonomie de la trottinette électrique Tritown. Un moteur électrique se trouve quant à lui dans la troisième roue de l'engin, situé à l'arrière. Car contrairement aux autres modèles du genre, ce sont bienqui sont proposées par le Tritown pour une stabilité accrue. Un engin à la fois sûr et puissant.Pour le moment, des essais du Tritown ont eu lieu en avril au Japon, organisés par le constructeur Yamaha. L'objectif final est bien évidemment un lancement sur le marché : aucun tarif, ni date de sortie n'ont pour le moment été avancés par la firme nippone.