Les scooters électriques "routiers" de Blitz Motors vont débarquer en Europe

Des scooters à haute autonomie

Une expansion à l'international prévue d'ici septembre

Créée à l'origine pour simplement permettre aux gens de se déplacer en ville, puis entre les villes israéliennes,a atteint son objectif et décide désormais de s'ouvrir à l'Europe et à l'Inde.Blitz Motors propose deux modèles. Le premier est le, équipé d'un moteur de 6 000 W et qui peut aller jusqu'à 120 km/h avec une autonomie de 100 km, rentrant ainsi dans la catégorie des 250 cc. Leur second modèle, le plus répandu, est lede 125 cc. Équipé d'une batterie de 3 000 W, il est capable de rouler à 90 km/h sur environ 120 km.Ces vitesses ne sont toutefois pas extraordinaires puisque les vitesses d'autoroute ont déjà été égalées par les entreprises Gogoro , Silence et BMW avec le C Evolution Cependant, que se passe-t-il si l'on choisit de rouler à 45 km/h ? Un deuxième choix de batterie est proposé aux entreprises, et dans ce cas-là,. Et c'est sur ce point que l'entreprise a décidé de jouer. En effet, en vendant ses scooters au public, mais aussi aux entreprises, elle a décidé de multiplier l'autonomie.Comment ? Simplement en fournissant aux livreurs qui conduiront leur scooter la possibilité. Trois batteries de 1,5 kWh, soit 4,5 kWh, rangées dans le scooter. La batterie de 7 kg peut être enlevée pour être remplacée par une neuve en moins de 30 secondes, offrant une autonomie dix fois supérieure à ce qu'un scooter normal peut parcourir.De même, l'entreprise fournit un bloc de recharge externe qui permet de recharger deux batteries en deux heures.a ainsi pu tester ses modèles, parcourant jusqu'ici 20 millions de kilomètres avec 1 600 scooters.Maintenant que le but principal de l'entreprise est atteint, à savoir se déplacer facilement en scooter électrique à travers les différentes villes israéliennes, Blitz Motors a décidé de. Avec deux cibles de choix, l'Europe et l'Inde, Blitz espère renverser le marché tenu pareten Europe, en particulier au sein du Benelux, et paren Inde.Bien que développés dans l'État hébreu, les deux-roues envoyés en Europe seront construits dans leur usine déjà existante en Chine, quand ceux vendus en Inde seront fabriqués dans la future usine en cours de construction dans le pays. La vente en Europe débuteracette année, juste après l'ouverture du siège européen.La firme israélienne, s'adresse autant au public qu'aux entreprises. Elle fournit déjà les multinationales comme McDonald's, Pizza Hut ou Domino's pour leur service de livraison à domicile. Les premiers appareils qui toucheront le Vieux Continent arriveront au mois de septembre en Belgique, au Luxembourg et au Pays-Bas.