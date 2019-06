Bird annonce l'arrivée du Cruiser, bientôt un deux-roues électrique biplace

© Bird

Une mobylette électrique chez Bird

50 km d'autonomie

Après avoir annoncé sa toute nouvelle trottinette électrique One , disponible à l'achat, le groupeofficialise un étonnant, un énième deux roues 100% électrique.Si on connaît déjà les trottinettes et scooters électriques,qui rappellera quelques bons vieux souvenirs de Peugeot RCX (pour ne citer qu'elle) à certains. En effet, le nouveau modèle du groupe prend l'apparence d'une, avec notamment, ainsi que des cales-pieds à l'arrière, comme au centre du bolide.Lese pare également d', sans oublier desà l'avant comme à l'arrière. La marque annonce que des pédales pourront être intégrées, selon les besoins de l'utilisateur.On y retrouve aussi, qui permettra d'indiquer la vitesse ou encore la charge de batterie restante, sans oublier bien sûrqui devrait permettre aud'assurer une autonomie d'environ. Le Cruiser est également équipé d'un phare à l'avant et d'un système de suspensions.Ce nouveau modèledevrait être commercialisé dans un premier temps aux Etats-Unis seulement, puisqu'il devrait être intégré à la flotte de véhicules en libre-service de la marque. À voir maintenant si un lancement sera prévu en dehors de sa terre natale.