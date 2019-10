Le constructeur de motos électriques Evoke s’attaque au marché Européen

Modèle 6061 Evoke Motorcycles prévu pour 2020 - Source : Evoke Motorcycles

Trois nouveaux distributeurs en Europe

Un nouveau modèle prometteur

Créée en 2016 par Nathan Siy, un Canadien résidant à Pékin, l'entreprise présentait en 2017 son premier modèle, l'Urban S, suivi l'année suivante par l'Urban Classic. Ces motos au design sportif rappelaient notamment la 797 Monster de Ducati.Comme le souligne Electrek, Evoke précise que l'Autriche, l'Allemagne et Malte rejoindront la liste des pays importateurs de leurs modèles. La 6061 est déjà en cours de livraison à Malte, tandis que les motards allemands et autrichiens peuvent la pré-commander.Parmi ces pays, l'Autriche est pour l'instant le seul où le modèle 2018 Urban Series est disponible en test. En outre, rappelons que le constructeur distribue actuellement dans une dizaine de pays dont l'Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, la Norvège ou l'Espagne.Les deux premiers modèles du constructeur chinois, l'Urban S et l'Urban Classic, présentaient tous deux une autonomie de 200 km pour une vitesse maximale de 130 km/h. Par ailleurs, une durée de recharge d'environ 90 minutes pour restaurer la batterie à 80% de sa puissance était mise en avant.Evoke met la barre haut pour son prochain modèle, annoncé pour 2020. En effet, la moto au design épuré sera propulsée par un moteur de 120 Kw (160 ch), avec une transmission spécialement conçue par l'entreprise. Affichant une autonomie de 400 km en ville et 250 km sur autoroute, la 6061 promet surtout un temps de recharge drastiquement diminué, de seulement 15 minutes pour restaurer 80 % de la batterie. Le modèle sera entre autres équipé de batteries à refroidissement automatiques et préchauffées en hiver, d'un système d'équilibrage, d'écrans tactiles dernier cri et d'une option de connectivité réseau.Notons que les modèles Evoke sont produits par Foxconn, le sous-traitant d'Apple en charge de la fabrication de l'iPhone. Enfin, le prix de l'Urban S et de l'Urban Classic étant compris entre 7 000 et 9 000 $, il faudra ainsi probablement débourser plus de 10 000 $ (9 000 €) pour s'offrir le nouveau bébé de la firme.